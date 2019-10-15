اعرف إجراءات تجديد تراخيص سيارات النقل الثقيل × 10 خطوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد مجموعة من الإجراءات للحصول على رخصة لقيادة سيارات النقل أثناء تجديدها، والتى تستلزم تجهيز مجموعة من الأوراق، ليتم تجديد الرخصة، ومنها: -يكون الحد الأدنى للسن 21 سنة. - تقديم شهادة براءة الذمة. - إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب بقرار من القومسيون. - تقديم صحيفة الحالة الجنائية. - تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المعد لذلك. Advertisements - إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور. - تصرف الرخصة لمن تكون القيادة مهنتهم. - صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل. - موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص. - تقديم ما يفيد سداد التأمينات الاجتماعية.

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