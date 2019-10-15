شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطاقة الذرية: تطوير مفاعل أنشاص قريبا لرفع قدرته لـ 10 ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن الطاقة الذرية فى مصر بدأت فى 19 أكتوبر 1955 أى منذ 64 عاما، موكدا أن مصر مهتمة بالطاقه النووية و التوسع فى الاعتماد عليها.

وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تعاون سيتم مع إحدى الدول الثلاث التى تمتلك نفس مواصفات مفاعل أنشاص البحثي وهم "المجر و تشيك و كازاخستان" ، لافتا إلى أن هذه الدول طورت المفاعلات البحثية لديهم بشكل حديث ليناسب احتياجات العصر.

و أشار عبد الحميد إلى أنه من المستهدف أن يتم تطوير مفاعل انشاص البحثى "1" بقدرة 2 ميجا وات ليكون 10 ميجا وات.