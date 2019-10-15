شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن الجيزة" تنتهى من تقييم معسكر مواجهة الأزمات والكوارث بحضور المحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، أمس الاثنين، من تقييم معسكر الإيواء العاجل الذى اقامته المديرية بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية بمحافظة الجيزة، ومساهمة بعض منظمات المجتمع المدنى والهلال الأحمر المصرى والاتحاد الإقليمي للجمعيات بمحافظة الجيزة لمواجهة الأزمات والكوارث، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

Advertisements





وتواصل وزارة التضامن الاجتماعى، جهودها فى دعم استراتيجيها للتخفيف من آثار الكوارث والتقليل من مخاطرها حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ عدد من تجار بالمحاكاة الحية على مستوى عدد من محافظات الجمهورية لسيناريوهات مواجهة أزمات وإقامة معسكرات للإيواء فى إطار الاستعدادات لموسم الشتاء والإجراءات الاحترازية نحو مواجهة الازمات والكوارث. وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هذه التجارب تأتى فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى عبر رفع الاستعدادات بإدارات الإغاثة بالوزارة ومستوى الجاهزية القائمة بمراكز الإغاثة بالمديريات مع العمل فى ضوء آليات التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة الأزمات بهدف تحقيق سرعة التدخل للحد من توابع الكارثة بما تمثله المحاكاة من وسيلة لصقل وتنمية المهارات والتدريب على آليات تقدير الموقف ونقاط الضعف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "تضامن الجيزة" تنتهى من تقييم معسكر مواجهة الأزمات والكوارث بحضور المحافظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.