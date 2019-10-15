شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارا: تبقى درجات الحرارة اعلى من معدلها بالنسبة لهذا الوقت من العام بـ5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً ومغبراً وغير مستقر فوق أجزاء مُختلفة من المملكة، ويكون غالباً غائم بكميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويتوقع هُطول زخات رعدية من المطر فوق أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، بما فى ذلك مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، قد تكون غزيرة محلياً فى بعض النطاقات الجغرافية الضيّقة، لذا فإنها قد تتسبب فى جريان الأودية والشعاب وتشكّل للسيول فى بعض النطاقات الجغرافية.

Advertisements

وتُسبق هذه الأمطار بنشاط كبير للرياح السطحية التى يُتوقع أن تتسبب بحدوث عواصف رملية محلية الطابع وتحد من مدى الرؤية الأفقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات، إلا أنها قد تكون مصحوبة بهبات قوية أثناء مرور السحب الركامية الرعدية.

وفى خليج العقبة، الرياح: جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (40-50 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلا: يستمر الطقس مغبراً وغير مستقر فوق أجزاء مُختلفة من المملكة، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، مع هُطول زخات رعدية من المطر فوق أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، بما فى ذلك مدينة العقبة، قد تكون غزيرة محلياً فى بعض النطاقات الجغرافية، لذا فإنها قد تتسبب فى جريان الأودية والشعاب وتشكّل للسيول فى بعض النطاقات الجغرافية، وتُسبق هذه الأمطار بنشاط كبير للرياح السطحية التى يُتوقع أن تتسبب بحدوث عواصف رملية محلية الطابع وتحد من مدى الرؤية الأفقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة، تنشط أحياناً وتعمل على إثارة الأتربة فى بعض المناطق.

الطقس فى فلسطين

يستمر تأثير البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوى بحيث تتكاثر الغيوم المتفرقة والركامية تدريجياً وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية فى بعض المناطق بشكل متفرق وقد تصحب بالبرق والرعد خصوصاً مع ساعات الظهر والمساء الأولى، ورغم ذلك تكون درجات الحرارة مرتفعة وتسود أجواء صيفية حارة مع أجواء كاتمة خصوصاً فى المناطق المنخفضة، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبياً بوجه عام خصوصاً فى الجبال مع فرصة لهطول زخات محلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية وتنشط أحياناً بحيث قد تتسبب فى زيادة نسب الغبار فى الأجواء، ويحذر من خطر تشكل السيول فى المناطق الغورية خصوصا.