محافظ الجيزة يفتتح اليوم سوق " زنين الحضارى " فى بولاق الدكرور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح اللواء أحمد راشد ،محافظ الجيزة ، والدكتورة مايا مرسي ، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، سوق زنين الحضاري بحي بولاق الدكرور والذي يضم 116 باكية وفرش للباعة الجائلين بحي بولاق الدكرور.
ومن المقرر أن يحل سوق زنين، جزء من مشاكل الباعة الجائلين واشغالاتهم بحى بولاق الدكرور، كما يوفر البيئة الأمنة للباعة والجمهور، حيث تم تزويد السوق بكاميرات مراقبة ومنظومة حريق لمكافحة الحرائق .
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