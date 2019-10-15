حفظ التحقيقات في قضية مخالفات نادي الزمالك المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حفظت النيابة العامة، التحقيقات التي تجريها في قضية المخالفات المالية الخاصة بنادي الزمالك، المقيدة برقم 240 لسنة 280.

وقالت مصادر قانونية- فضلت عدم ذكر اسمها- لمصراوي، الاثنين، إن نيابة الأموال العامة حفظت القضية بعد تسديد المبالغ المستحقة من قبل أعضاء النادي، للتصالح في القضية.

ورفعت النيابة العامة، اسم هاني زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، من قوائم الترقب والوصول والممنوعين من السفر، على خلفية حفظ التحقيقات في القضية، ووصل مطار القاهرة اليوم، ووجد اسمه غير موضوع على قوائم الترقب، بعدما أخطرت النيابة جميع الأجهزة المعنية بتنفيذ القرار ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذي تقدم به إلى النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق في وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، في ظل تحويل أموال النادي بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصي، الذي فتحه هاني زادة، إلى خزانة النادي، إلى أن أصدرت قرارها المتقدم بحفظ التحقيقات.