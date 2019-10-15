الحكم في إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف العجوزة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، حكمها على المتهم معتز أحمد محمد في إعادة محاكمته في قضية أحداث عنف العجوزة.

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهمين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات لاتهامه بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة العجوزة نهاية عام 2014.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومقاومة السلطات، والتظاهر والتجمهر بدون تصريح.