محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تصدر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، حكمها على المتهم معتز أحمد محمد في إعادة محاكمته في قضية أحداث عنف العجوزة.
كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهمين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات لاتهامه بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة العجوزة نهاية عام 2014.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومقاومة السلطات، والتظاهر والتجمهر بدون تصريح.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم في إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف العجوزة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.