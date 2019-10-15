بعد قيادته طائرة.. عقوبات جنائية محتملة تنتظر محمد رمضان والطيار ومساعده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:

أثار الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على "تويتر"، الأحد، وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة، حالة من الجدل والاستياء وهو ما اعتبره قانونيون جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي والقانون الدولي.

وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن تلك الواقعة تعتبر جنائية، موضحًا، أنه لا يمكن قيادة السيارة بدون ترخيص وعقوبتها تكون جنائية، فماذا عن قيادة طائرة بدون ترخيص؟!، وتعريض حياة الركاب للخطر.

وأضاف "السيد"، في تصريح لمصراوي، أن سلطات المطار هي من تقوم بالإبلاغ عن تلك الواقعة؛ لمخالفة طاقم الطائرة والشركة المسؤولة، لقواعد ونظم الطيران الدولي لأن ذلك والقانون لا يسمح بذلك خاصة، وأن قائدها سمح للفنان محمد رمضان بدخول قمرة القيادة وقيادة الطائرة.

وتابع: "العقوبة هنا جنائية وهي تسهيل واشتراك في ارتكاب جريمة بالمساعدة والاتفاق، وهنا يعاقب معاقبة الفاعل وتصل العقوبة إلى السجن من عام إلى 3 أعوام وفقا للمادتين 46 و159 من قانون سلطة الطيران المدني".

وينص البند رقم "5" من المادة (46) لقانون سلطة الطيران المدني، على أنه "يحظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر"، والبند "7" على أنه يحظر على أي شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، طالما هو تحت تأثير سُكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك أثناء فترة عمله.

كما تنص المادة (159): على أن عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر: غرامة لا تزيد على ألفي جنيه مصري، وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: بند "7": "قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات أو الإجازات المقررة أو دون الحصول على تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني".

من جانبها، أكدت سلطة الطيران المدني، أن الواقعة صحيحة وأنها فتحت على الفور تحقيقًا ثبت صحتها.

وذكرت وزارة الطيران المدني في بيان لها، أن هذه الطائرة ليست تابعة للشركة الوطنية "مصر للطيران"، بل تتبع إحدى الشركات المصرية الخاصة، وأنه لن يتم الإفصاح عن اسمها في الوقت الحالي لأهمية ذلك لعملية التحقيق، وأن شركة مصر للطيران ليس لها علاقة بهذه الطائرة.

وكشفت الشركة أنه على الفور أصدر قرار بإيقاف قائد الرحلة ومساعده عن العمل والطيران وإحالتهما للتحقيق العاجل، وذلك لارتكابهم فعل ممنوع منعا باتا طبقا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران المدني المصري.

وأوضحت الشركة أنه لن تقبل المساس بسلامة الطيران المدني المصري وأنها ستقف وقفة رادعة لكل من يخالف قوانين وتشريعات الطيران المدني وستحاسب كل مخطئ.

من جانبه قال خالد عبدالمنعم، نائب رئيس سلطة الطيران المدني لقياسات السلامة الجوية، لـ"الخليج 365"، إن الطيران في المقام الأول إقلاع وهبوط، ولا يمكن لأحد أن يقود الطائرة، إلا إذا كان على علم بالقيادة "كابتن طيار".

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وتابع أنه "من الوارد أن يجلس أحد الأشخاص بجوار كابتن طيار لالتقاط صورة تذكارية أو فيديو، لكن لا يصل الأمر إلى قيادة الطائرة، لأن ذلك ممنوع دوليًا والقانون لا يسمح بذلك إطلاقًا، وتعد مخالفة جسيمة".

طلب إحاطة

وتقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، أمس، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الطيران، بشأن تلك الواقعة، وقالت "عبدالحليم"، في طلبها، إن محمد رمضان ذهب إلى غرفة القيادة بالطائرة، وبدأ في قيادة الطائرة المحملة بالركاب، وظهر صوت كابتن الطائرة وهو يقول: "والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي"، وكتب رمضان على الفيديو: "أول مرة أسوق الطيارة ثقة في الله نجاح".

وأردفت عضو البرلمان: "لهذه الدرجة وصل الحال بالاستهتار بحياة المواطنين، والسماح لأحد المواطنين العاديين بقيادة طائرة على متنها مئات الأرواح".

وأوضحت النائبة، أن ما حدث من جانب طاقم الطائرة ما هو إلا جريمة دولية يعاقب عليها القانون، ومخالفة صارخة لكافة الأعراف الدولية بشأن أمن وسلامة المواطنين، وتشكل جريمة ترويع وتخويف المواطنين.

وتساءلت: "ماذا لو لا قدر الله، حدث وسقطت الطائرة نتاج خطأ من جانب الفنان محمد رمضان أثناء استعراضه لطريقة قيادة الطائرة؟".

وتابعت: "اعتراف رمضان بأنه أول مرة يقود طائرة، وسط فرحة من جانب طاقم الطائرة، والذي بدوره يؤكد أن فعلا محمد رمضان هو الذي يقود الطائرة.. جريمة دولية وإنسانية لا تغتفر، وتستوجب الملاحقة الجنائية".

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