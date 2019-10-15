جمارك السويس تُفرج عن 835 سيارة ملاكي وميكروباص خلال سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة علي شكيو، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر سبتمبر 2019 عن 666 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري.

وبلغت قيمة هذه السيارات 122 مليون و97 ألف جنيه فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 52 مليون و686 ألف جنيه.

وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 32 مليون و56 ألف جنيه والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 84 مليون و742 ألف جنيه.

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وخلال شهر سبتمبر 2019 أيضًا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيًا عن 169 سيارة نقل وميكروباص للاستخدام التجاري بقيمة 53 مليون و455 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 14 مليون و 698 ألف، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 9 مليون و407 ألف جنيه والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة 503 ألف جنيه بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 24 مليون و608 جنيه.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيًا خلال شهر سبتمبر 2019 عن 835 سيارة ركوب ملاكي وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 175 مليون و 553 ألف جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 109مليون و 351 ألف جنيه.

من ناحية أخرى، بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر سبتمبر 2019 حوالى 84 سيارة كما تم إعادة تصدير 336 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.