وزيرة الهجرة تتفقد الاستعدادات النهائية لمؤتمر "مصر تستطيع" بالاستثمار والتنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قامت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجولة تفقدية لمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية؛ للوقوف على الاستعدادات النهائية للمؤتمر، في إطار الاستعدادات النهائية لإطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشادت "مكرم"، بالجهود المبذولة من فريق العمل والقائمين على التنظيم؛ لجهودهم الكبيرة لإنجاح المؤتمر، وإبرازه بما يليق بمكانة مصر، وحرصهم على توفير كل التسهيلات اللازمة للمشاركين، سواء الخبراء المستثمين بالخارج أو الضيوف بالمؤتمر.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المؤتمر يعدّ الحلقة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وتم تخصيصها لمناقشة قضايا الاستثمار والتنمية في مصر؛ تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ويأتي مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الاقتصادي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 65 مستثمرًا ورجل أعمال مصري بالخارج، بالإضافة إلى غيرهم من مستثمري الداخل، لتبادل الخبرات والتعاون لإطلاق عدد من المشروعات.