مصر | سقوط طفلة من الطابق السابع ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط طفلة من الطابق السابع ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الإثنين، نتيجة سقوطها من الطابق السابع ببولاق الدكرور.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مصرع طفلة نتيجة سقوطها من الطابق السابع، بمنطقة صفط اللبن.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحقيقات و التحريات تبين أن الطفلة الضحية تدعى " ك.م " 5 سنوات، أثناء وقوفها بنافذة الشقة، اختل توازنها وسقطت أرضا، لتلقى مصرعها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وكان قد لقى طفل مصرعه أثناء مروره خلال مشاجرة بين شخصين بالأسلحة البيضاء بمنطقة عين شمس.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الاهالي بمنطقة مساكن عين شمس بنشوب مشاجرة، ووجود متوفي وعدد من المصابين.

وبالتعامل مع البلاغ، على الفور انتقل رجال مباحث قسم عين شمس لمكان الواقعة. وتبين نشوب مشاجرة بين شخصين، وتم خلالها استخدام الأسلحة البيضاء والأحجار والزجاج، وأسفرت عن وفاة طفل.

وألقى رجال الأمن القبض على أحدهم ويدعى "إ.ع" وبينما هرب المتهم المسبب للحادث وهو "ح.أ" ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبطه.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.