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أخبار مصر | عاجل| "سيول وبرق ورعد".. الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة خطيرة تضرب محافظات مصر.. كواليس حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| "سيول وبرق ورعد".. الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة خطيرة تضرب محافظات مصر.. كواليس حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أمطار غزيرة، سيول، شبورة مائية، برق، رعد"، كواليس ومفاجآت تفجرها هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري خاصة غدا الأربعاء، وذلك في مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد ومناطق جنوب البلاد.

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية الكثيفة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خاصة في الساعات المبكرة من الصباح مع حلول ظاهرة خطيرة على الطرق السريعة، حيث تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة، مطالبين قائدي السيارات بتوخي الحذر واتباع تعليمات الهيئة العامة لإدارة المرور والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق السريعة (الصحراوية – الزراعية).

حالة الطقس اليوم في مصر

من جهتها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تشهد محافظات مصر، طقسًا معتدلًا على السواحل الغربية، مائلًا للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.

شبورة مئية تضرب عددا من المحافظات

كما تقل الرؤية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب الشبورة المائية التي تضرب عدد من المحافظات.

أمطار غزيرة تصل لـ السيول تضرب مصر

وأعلنت الأرصاد الجوية، في بيانها، ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، فضلًا عن هطول أمطار رعدية وغزيرة تصل إلى السيول في عدد من المناطق وتسقط أمطار خفيفة على القاهرة،  والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد الجوية توجه نصائح للمواطنين بشأن حالة الطقس

ووجهت الأرصاد الجوية، عددًا من النصائح للمواطنين أبرزها:

- استخدام الإشارات الضوية المخصصة للشبورة مع الحفاظ على السرعة المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور.

- اتباع قواعد الإدارة العامة للمرور بالتزامن مع ظهور الشبورة المائية.

- تشغيل الإضاءة الداخلية في السيارات أثناء وجود الضباب.

- متابعة أولياء الأمور البيانات اليومية لحالة الطقس حفاظًا على أبنائهم الطلاب من أي تغيرات جوية.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

شبين الكوم 22 33

طنطا 21 33

دمنهور 22 32

الإسكندرية 23 29

بلطيم 24 29

مطروح 22 28

السلوم 21 28

سيوة 20 31

بورسعيد 25 31

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دمياط 24 31

الزقازيق 22 33

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 34

العريش 20 31

رفح 20 30

رأس سدر 22 32      

نخل 19 33    

نويبع 25 33  

طابا 23 32   

كاترين 17 29

الطور 24 30 

شرم الشيخ 26 36    

الغردقة 25 35

مرسى علم 25 35

الفيوم 22 34

بنى سويف 22 34

المنيا 21 34

أسيوط 20 34

سوهاج 22 35

قنا 23 36

الأقصر 23 37

أسوان 26 37 

أبوسمبل 28 38

الوادى الجديد 26 37

شلاتين 26 35

أبو رماد 27 34        

حلايب 28 34

رأس حدربة 28 33

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