أخبار مصر | عاجل| "سيول وبرق ورعد".. الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة خطيرة تضرب محافظات مصر.. كواليس حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| "سيول وبرق ورعد".. الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة خطيرة تضرب محافظات مصر.. كواليس حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أمطار غزيرة، سيول، شبورة مائية، برق، رعد"، كواليس ومفاجآت تفجرها هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري خاصة غدا الأربعاء، وذلك في مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد ومناطق جنوب البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خاصة في الساعات المبكرة من الصباح مع حلول ظاهرة خطيرة على الطرق السريعة، حيث تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة، مطالبين قائدي السيارات بتوخي الحذر واتباع تعليمات الهيئة العامة لإدارة المرور والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق السريعة (الصحراوية – الزراعية).

من جهتها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تشهد محافظات مصر، طقسًا معتدلًا على السواحل الغربية، مائلًا للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب الشبورة المائية التي تضرب عدد من المحافظات.

أمطار غزيرة تصل لـ السيول تضرب مصر

وأعلنت الأرصاد الجوية، في بيانها، ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، فضلًا عن هطول أمطار رعدية وغزيرة تصل إلى السيول في عدد من المناطق وتسقط أمطار خفيفة على القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.