شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحتفل بـ«اليوم العالمي للمكفوفين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، عن البدء فى استخراج الأوراق الثبوتية لذوى الإعاقة البصرية بالمجان لمدة أسبوع، وذلك تزامناً مع اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء، وذلك يأتى فى ضوء مبادرة «كلنا واحد» التى أطلقها رئيس الجمهورية، وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين، الذى يوافق 15 أكتوبر 2019، ووجه وزير الداخلية قطاعى الأحوال المدنية والوثائق باستخراج الأوراق الثبوتية، وثائق وجوازات السفر وتصاريح العمل لذوى الإعاقة البصرية»، كما توجه قيادات إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد منصور، مدير الأمن، لزيارة مدرسة النور والأمل للمكفوفين بالتنسيق مع مسؤولى المدرسة، والتقوا مع الطلبة واستمعوا إليهم من أجل تلبية متطلباتهم، ووزعوا بعض الهدايا والحلوى والورود والأعلام على الطلاب المكفوفين.

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