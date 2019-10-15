شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لوضع مناهج المجمعات التكنولوجية وفقًا للمؤهلات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور أحمد الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اتفاقية التعاون الفنى بين الصندوق وإقليم إيميليا رومانيا، الشريك التعليمى الإيطالى، وذلك فى إطار الشراكة الفنية بين الصندوق وإيطاليا فى مجال المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة.

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وقال «الحيوى» إن الصندوق أنشئ بالقرار الجمهورى لسنة 2004، بهدف توفير متطلبات السوق من الكوادر البشرية المعدة والمؤهلة تأهيلا علميًا متميزًا، وذلك تماشيًا مع استراتيجية مصر 2030 فى التعليم والتدريب، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تطوير التعليم الفنى وتغيير النظرة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

واستعرض الأمين العام لصندوق تطوير التعليم دور الصندوق فى إنشاء مشروع المجمعات التكنولوجية الذى بدأ فى تنفيذه منذ عشرة أعوام، مشيرًا إلى أن المجمع التكنولوجى فى أبوغالب هو أحدث هذه المجمعات، ويهدف إلى تطبيق منظومة تعليمية متكاملة بالتعاون مع الشريك الإيطالى، لتنشئة جيل من الفنيين ينهض بالاقتصاد المصرى وقادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا. وأوضح أن دور الجانب الإيطالى يكمن فى المساهمة بوضع المناهج المبنية على نظام الجدارات وفقًا لإطار المؤهلات الأوروبية، وكذلك إنشاء وتطبيق منظومة الجودة ونظم التقييم الحديثة المتبعة بالإقليم لكل من الجانب التعليمى والإدارى، ومنح الخريجين شهادات من الجانب الإيطالى بنهاية كل مرحلة من مراحل المجمع، ويكون الخريج قادرًا على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة وقادرًا على التواصل بلغات أجنبية. وأشار «الحيوى» إلى أن دور الصندوق يكمن فى إعادة تأهيل المبانى التعليمية والورش وتجهيزها بأحدث المعامل والأجهزة والماكينات، مما يسهم فى تحديث البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى، ويرتقى بمنظومة التعليم والتدريب.

وقال مدير مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بأبوغالب، الدكتور جان هنرى، إن صندوق تطوير التعليم وقع اتفاقية تعاون فنى مع إقليم إيميليا رومانيا الإيطالى فى أغسطس 2012 ليكون الشريك التعليمى لمجمع الفيوم.. ونتيجة لما تحقق من نجاح فى تلك التجربة، وقع الصندوق اتفاقا مع السفارة الإيطالية ووزارة التعاون الدولى لإنشاء مجمع أبوغالب.