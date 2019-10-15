شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة «طالب بلا حقيبة» في مدارس الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نجاح تجربة الزى الموحد لمعلمي الوادي الجديد، أطلق قطاع التعليم في المحافظة تنفيذ ثانى مبادراته تحت عنوان «طالب بلا حقيبة»، بهدف القضاء على التكدّس الرهيب للكتب والأدوات المدرسية داخل حقيبة الطالب.

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وقال الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، إن هذا النظام معمول به في غالبية الدول الأوروبية، ويهدف إلى إعطاء الطلاب فرصة أكبر لممارسة هوايات وأنشطة عقب انتهاء اليوم الدراسى، إذ يتم مع بداية كل يوم تسليم الكتب للطالب عن طريق مُعلم الفصل ثم كتابة الواجبات في أثناء الحصة، وفى نهاية الأسبوع يحمل حقيبته والكتب الخاصة به للمنزل حتى يتسنى لولى الأمر متابعة ما تمت دراسته خلاله مع إبداء ملاحظاتهم على ما تم تحقيقه، لافتًا إلى أن التجربة ستخضع للتقييم قبل الشروع في تعميمها.

بدورها، زارت «المصرى اليوم» مدرسة السادات الثانوية العسكرية بمدينة الخارجة، باعتبارها الأولى التي بدأت تنفيذ المبادرة في الواحات، وقال طارق مصافى، المدير المسؤول، أنه تم تنفيذ «دواليب من الخشب» لـ258 طالبًا، إجمالى العدد الموجود بها، ليصبح لكل طالب (دولاب خشبى) بمثابة خزينة خاصة يستطيع من خلالها الاحتفاظ بداخلها بأى متعلقات خاصة به، إذ تم تنفيذها بالجهود الذاتية للمدرسة ومن خلال المشاركة المجتمعية لمعلميها، بتكلفة 1200 جنيه للفصل الواحد، بإجمالى 9 فصول، مطالبًا باستغلال الورش الصناعية بالمدارس الفنية في تصنيع هذه الدواليب بأقل تكلفة وبجودة عالية.

واستطلعت الجريدة آراء العديد من طلاب المدرسة الذين أبدوا رضاهم عن المبادرة بقولهم: «فكرة جميلة ومريحة.. زى المدارس الأجنبية»، وأشار محمد أشرف إلى أنه أصبح بإمكان كل طالب الاحتفاظ بكتبه وأدواته وملابسه الرياضية داخل هذه الدواليب، خاصة أن المدرسة مراقبة بالكاميرات، بينما عبّر أولياء أمور عن ارتياحهم من تنفيذ المبادرة، لكن تخوف آخرون من أن يحول ذلك دون التمكّن من استذكار الدروس بالمنازل، وقالت مها السيد، ربة منزل: «التجربة جميلة من حيث الهدف، ومن الأولى تطبيقها في مدارس التعليم الابتدائى لصغر سن التلاميذ على حمل الشنط».