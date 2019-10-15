شكرا لقرائتكم خبر عن جمال شقرة: «67 كانت مؤامرة أمريكية على مصر وليست هزيمة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن نكسة عام 1967، لم تكن هزيمة، بل مؤامرة كبرى على ثورة 23 يوليو بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع شقرة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «لو مصر استبقت بالضربة الأولى في 1967، كان سيتم تجييش أوروبا بقياد أمريكا، ليصبح مصيرنا كمصير العراق بعد الغزو الأمريكي».
وأضاف «الشعب أدرك أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر زعيم منحاز لأمنه القومي ومصالحه، لذلك سانده ودعمه».
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