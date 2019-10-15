شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «لن أترك أي شخص يقترب من القوات المسلحة حتى آخر يوم في عمري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الإعلامي أحمد موسى، إن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون الهجوم على القوات المسلحة ووزارة الداخلية. وتابع موسى خلال برنامجه على «صدى البلد»: «الجيش والشرطة مانعين عننا الإرهاب، وخلقوا حالة الأمن غير المتواجدة في دول كثيرة»، مردفا: «ربنا يحفظهم، ولو أي كائن على وجه الأرض اقترب من القوات المسلحة لن أتركه حتى آخر يوم في عمري». وأضاف: «أيا كانت هوية المهاجم للقوات المسلحة، لن أتركه، وليس لديّ خط أحمر في هذه النقطة»، مردفا: «جيش مصر يدافع عن أمن وسلامة الأمة العربية بأكملها».

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