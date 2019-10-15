شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يغادر إلى نيويورك للمشاركة فى اجتماعات البنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي، التي ستعقد هناك على مدار 4 أيام.
قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، غادر على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى نيويورك، وتم إنهاء إجراءات سفره من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار.
ويشارك مصطفى مدبولي مع مسئولين بالكونجرس اجتماعات البنك الدولي، والتي تعقد على مدى 4 أيام في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ستبدأ الاجتماعات بلقاءات صحفية حول تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
ويستعرض رئيس الوزراء، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تشجيع القطاع الخاص، وتهيئة تكافؤ الفرص بينهما، ونتائج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي قامت به الحكومة خلال السنوات السابقة، وما تم التوصل له بشأن إدارة الأصول العامة.
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