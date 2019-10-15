شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: الناتو يعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لاتخاذ إجراءات ضد تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية فى خبر عاجل، منذ قليل، أن وزير الدفاع الأمريكي قال إن "الناتو" سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لاتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد تركيا. وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن الهجوم التركي أدى إلى إطلاق سراح مقاتلين محتجزين من تنظيم داعش.

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