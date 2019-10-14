شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يشيعون جنازة «أسماء» ضحية قطار الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، مساء الاثنين، جنازة أسماء السيد كامل الأطرش، 18 سنة، والتى سقطت تحت عجلات قطار المطرية المنصورة مما تسبب في بتر قدميها وإحدى يديها، وتوفيت متأثرة بإصاباتها.

خرجت الجنازة من مسجد الرحمن بمنطقة العقبيين، إلى مقابر الأسرة وسط حالة من الإنهيار الكامل من أسرتها وقامت بعض السيدات بإطلاق الزغاريد المختلطة بالدموع، وردد المشيعون هتافات منها «أسماء شهيدة» و«في الجنة يا شهيدة» و«مع السلامة يا عروسة».

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وتوفيت أسماء، اليوم، بمستشفى المنصورة الدولي، بعد 48 ساعة من سقوطها أسفل عجلات قطار المنصورة- المطرية بمحطة المطرية أثناء محاولتها اللحاق به أثناء تحركه من المحطة.

وتم إجراء جراحة عاجلة تسببت في بتر الساقين وذراع وتم حجزها بالعناية المركز وتدهورت حالتها حتى تم إعلان وفاتها.

وأكد التقرير الصادر من مستشفى المنصورة الدولي عن حالتها «أنها وصلت إلى المستشفى يوم السبت الساعة 10 وربع صباحا، بادعاء حادث قطار أدى إلى تهتك كامل بالطرفين السفليين أعلى مفصل الركبة والطرف العلوي الأيسر من أعلى مفصل الكتف، وقد تشكلت لجنة ثلاثية من استشاري العظام واستشاري التجميل واستشاري الأوعية الدموية وتقرر بتر الطرفين السفليين ما فوق الركبة والطرف العلوي الأيسر، وأدخلت إلى وحدة العناية العامة بعد إجراء العملية وتم توصيل الحالة إلى جهاز تنفس صناعي وإعطاء العلاجات اللازمة ونقل الدم اللازم للحالة وإعطاء عقاقير رافعة لضغط الدم».