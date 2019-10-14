شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم والأوقاف يناقشان البرامج التثقيفية المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الاثنين، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة سبل تنفيذ البرامج التثقيفية المشتركة بين الوزارتين.

وناقش الاجتماع التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف في مجال بناء الشخصية ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكذلك المسابقات الثقافية المشتركة، وبرامج التدريب المشترك حول تصحيح المفاهيم الخاطئة.

كما تمت دراسة البروتوكول المشترك الذي توفر من خلاله وزارة الأوقاف المصرية ٢٠٠ مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية لصالح وزارة التربية والتعليم الفني، وعلى أن تكون الإدارة الكاملة بهذه المدارس بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.