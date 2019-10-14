شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من أمطار غزيرة على عدة مناطق حتى الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أمطار غزيرة حتى الأربعاء على بعض المناطق بالبلاد.

وأضاف «عطا» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن هناك أمطارا غزيرة تصل لسيول متوسطة الشدة على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد وأجزاء من جنوب البلاد.

Advertisements

كما حذر من الشبورة المائية المبكرة على السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية غدًا الثلاثاء، طقسا معتدلا على السواحل الغربية مائلا للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة حار جنوباً نهاراً لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة.

كما يُتوقع الأربعاء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد تكون رعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق.