شكرا لقرائتكم خبر عن «انتصارات أكتوبر من واقع الوثائق الإسرائيلية».. ندوة تثقيفية بجامعة الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم فريق أزهريون على المنهج، برعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور طارق عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ندوة تثقيفية بعنوان «انتصارات أكتوبر من واقع الوثائق الإسرائيلية السرية»، وذلك احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية بالأزهر.

وخلال كلمته أعرب «فهمي» عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الكتابات والوثائق الموجودة عن الحرب تختلف من منظور لآخر، فالنظرة السياسية تختلف عن النظرة المجتمعية لتلك الحرب.

وأضاف «فهمى» وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة، علينا أن نتعامل بجد مع الكيان الصهيونى، مشيرا إلى أن آثار حرب ٦٧ لا تزال موجودة حتى وقتنا الحالي بدليل وجود بعض المناطق العربية تحت الاحتلال حتى الآن.

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وأشاد «فهمي» بالترتيب المتقدم للجيش المصري من بين القوات العسكرية العالمية، مؤكدا أن هذا التقدم ليس مجرد تسليح فقط وإنما تأهب واستعداد للأزمات والحروب التي يمكن أن تقع في أي وقت أيضا.

كما أشاد بجهود القوات المسلحة المصرية في مواجهة الإرهاب والعمليات الإجرامية التي تستهدف المدنيين في سيناء، مضيفا أن ذلك يمكن اعتباره تدريب حقيقي في أرض المعركة لقواتنا المسلحة البواسل.

وشدد «فهمي» على خطورة الشائعات، مؤكدا أن ما يُشاع في وسائل الإعلام بشأن اقتطاع جزء من أرض سيناء ليكون مسكنًا للشعب الفلسطيني غير صحيح بالمرة، بل هو مجرد أكاذيب يروجها الغرب للمساس بالأمن الداخلي للدولة المصرية.

حضر الندوة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وطلاب وطالبات من مختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة.