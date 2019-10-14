شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي لطالبات المدن الجامعية: احذروا الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال اللقاء الأول الذي عقده رئيس الجامعة مع طالبات المدن الجامعية بهدف توعيتهم بضوابط الإقامة في المدن وكذلك التوعية بأهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تقام تحت مظلة الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور على الدين القصبي منسق عام الأنشطة الطلابية، وأمين عام الجامعة المساعد.

حذر الدكتور يوسف الغرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، طالبات الجامعة من الانسياق خلف الشائعات التي تحاول طمس الحقائق وتؤدى إلى إعاقة خطط التنمية والإصلاح التي تنتهجها الدولة في شتى القطاعات، مطالباً بالتعامل مع الحقائق من خلال القنوات الشرعية للحصول على المعلومات بدلاً من تداول المعلومات المغلوطة التي تبث الإحباط في نفوس الجميع من خلال نشرها على وسائل التواصل الاجتماعى.

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وخلال اللقاء أكد الدكتور يوسف غرباوي، على أهمية التنافس على الإقامة في المدينة الجامعية بالاجتهاد وتحقيق التفوق، واستعرض القواعد واللوائح المنظمة للإقامة والتسكين في المدن والتى تشمل السن للطلاب الجدد والتقدير بالنسبة للطلاب القدامى، مؤكداً أنه تم خلال العام الحالى التوسع في تسكين الطلاب حيث تم قبول جميع الطلاب ممن لديهم ظروف اقتصادية واجتماعية بعد تقديم بحث اجتماعي لكل حالة كما تم قبول الطلاب أبناء الأسر التي ترتبط بخصومات ثأرية، لاسيما وأن المدن جزء من المجتمع وتتعامل مع العادات والتقاليد التي تحكم المجتمع باعتبارها ضوابط يجب الحفاظ عليها لتحقيق الترابط بين جميع أبناء المجتمع.

وقال إن الجامعة قامت بصرف 2 مليون و400 ألف جنيه من صندوق التكافل للطلاب الذين تقدموا بطلبات للحصول على مساعدات العام الماضي، ولن تتوانى عن تقديم يد العون لأى طالب من اجل أن يكون مواطن صالح في المجتمع، تماشياً مع سياسية الدولة التي تستثمر في البشر ليكونوا صالحين، ونحن نسعى دائماً ليكون خريج جامعة جنوب الوادى مهيأ ثقافياً وعلمياً وسلوكياً، وهذا يتحقق من خلال المشاركة في الأنشطة التي تقام تحت مظلة الجامعة وتساهم في بناء شخصية الطالب حيث أن الجامعة قامت بتخصيص ساعتين يوم الأحد من كل أسبوع في الفترة من الثانية عشرة حتى الثانية ظهراً لممارسة الأنشطة وإفراغ جداول الكليات من أي محاضرات في هذه الفترة لإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في الأنشطة.

وأكد «الغرباوي» أن الاتحادات الطلابية والأسر الطلابية داخل الجامعة عليها دور كبير في تنفيذ الأنشطة الطلابية المتنوعة ومنها الثقافية والفنية والرياضية والدينية إلى جانب الرحلات من خلال لجان الرحلات في الاتحادات الطلابية والأسر حيث تقوم بتنفيذ رحلات بشكل دورى لطلاب الجامعة لزيارة المدن السياحية والأماكن الترفيهية وتخضع هذه الرحلات لضوابط قائمة على أساس الحفاظ على قيم المجتمع الذي ننتمى له، وذلك بهدف جذب الطلاب لتلك الرحلات بدلا من الانسياق خلف دعوات بعض الشركات التي تنظم رحلات خارج الجامعة دون أن تخضع لأى رقابة أو ضوابط وربما تتعارض مع قيم المجتمع وعاداتنا وتقاليدنا وهذا ما يجب على كل طالب وطالبة أن يتصدى له بنفسه وأن يكون قدر المسئولية التي وضعتها الأسرة بين يديه ليكون مسئولاً عن نفسه فيجب أن نصون هذه الأمانة ولا نخالفها مهما كانت المغريات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على القيم الجامعية من خلال الالتزام بالزى اللائق والسلوك والقيم والأخلاق المجتمعية.

وحذر رئيس الجامعة من ممارسة العمل السياسي والحزبي داخل الجامعة، فهى مكان للتعليم والتأهيل لسوق العمل، وحث الطالبات على اللجوء للطرق القانونية في حالة وجود أي شكاوى من خلال العرض على مدير المدن إذا كانت المشكلة متعلقة بالإقامة في المدينة أو عميد الكلية إذا كانت دراسية، وفى حالة عدم تقديم الحل يتم التصعيد للجهة الأعلى قائلاً: «مكتبى مفتوح للجميع في أي وقت». ورحب رئيس الجامعة بأى مقترحات يقدمها الطلاب والطالبات للمساهمة في خطة الإصلاح والتطوير التي يجب أن يشارك فيها الجميع.