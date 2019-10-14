شكرا لقرائتكم خبر عن «المجموعة 73 مؤرخين»: معركة المنصورة الجوية كانت حياة أو موت بالنسبة للمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد زايد، مؤسس المجموعة 73 مؤرخين، إنه تم تأريخ معركة المنصورة الجوية والتي اندلعت بين الطائرات الإسرائيلية والمصرية حينما أرادت طائرات العدو ضرب مطارات عسكرية في دلتا مصر في 14 أكتوبر 1973، وتم الجلوس مع أبطال المعركة لمعرفة الكواليس وتأريخها بشكل حقيقي بدون أي مبالغات.

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وأضاف «زايد»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن هذه المعركة الجوية شهدت ملحمة وطنية عالية جدا، حيث إن الأهالي وطلبة المدارس دخلوا إلى المنطقة العسكرية وعملوا مع سرية الهندسة في المطارات المدنية لإعادة بناء ما تم هدمه في المطارات، كما أن الأهالي كانت تزغرد عندما ترى الطائرات المصرية تحلق فوق رؤوسهم.

وأشار إلى أن المراجع الإسرائيلية استندت إلى مقال لكاتب نمساوي عن معركة المنصورة، والذي أكد أن معركة المنصورة لم تحدث وأنها أكذوبة مصرية، ولكن تم الرد عليه من قبل مؤرخ بريطانيا والذي ذكر أن الواقعة حدثت بالفعل ولكن المؤرخ البريطاني أطلق عليها معركة طنطا الجوية وليست معركة المنصورة حيث كانت إسرائيل ترغب في هذا الوقت لتعطيل قوات الدفاع الجوي المصري وكانت هذه القوات متواجدة في طنطا.

وتابع :«المعركة دي كانت مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين».