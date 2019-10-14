شكرا لقرائتكم خبر عن عادل زيدان: فخورون بمباراة قدم الأهلي «الودية» مع نادي الإعلاميين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، عن فخره الشديد برعايته لفريق كرة القدم «نادي الإعلاميين»، كما أعرب عن فخره أيضًا بنتيجة المباراة الودية التي جمعت نادي الإعلاميين بنظيره الأهلي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف مقابل لا شيء.
وأضاف «زيدان»، في تصريحات صحفية عقب انتهاء اللقاء الذي أقيم على ملعب مختار التتش، أن عدم إذاعة المباراة جاء بناءً على تعليمات من رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي شخصيا.
وأحرز هدف اللقاء نجم النادي الأهلي وليد أزاروا، ضمن أول لقاء لفريق الإعلاميين بعد رعاية زيدان له.
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