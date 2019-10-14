شكرا لقرائتكم خبر عن أحد قادة معركة المنصورة الجوية: «عملنا مناروات بطائرتنا أبهرت روسيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء طيار عبدالمنعم همام، زميل أكاديمية ناصر العسكرية وأحد أبطال معركة المنصورة الجوية، أن القوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تظن في معركة المنصورة الجوية أنها كعبها عالي على القوات المصرية الجوية، بعد أن حققت نجاحًا وانتصارا على قواتنا المصرية في 1967، وكان العنصر الأساسي في النصر لها هو سلاح الطيران، وأخذوا يرجون أن لا أحد من العرب يستطيعون أن يهزموهم بسبب قدرة قواتهم الجوية على شن أي هجوم ناجح في أي وقت.

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وأضاف «همام»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن إسرائيل كانت تريد أن ترسل رسالة يأس إلى الطيارين المصريين، رغم أن هناك العديد من الطيارين المصريين الذين شاركوا في حرب الاستنزاف قاموا بعمل اشتباكات جوية مع قوات إسرائيل واستطاعوا إسقاط طائرات خاصة بالعدو، وأخذوا خبرات قتالية عظيمة جدا.

وتابع :«إحنا أخدنا الثقة في نفسنا، رغم أن أول اشتباك بين الطائرات يكون فيها الطيار مخضوض نوعا معا، ولولا إنك معاك قائد تشكيل محنك يدينا الثقة مكنش حد استعاد توازنه النفسي»، موضحًا أن الطائرات المصرية كانت مسلحة بصاروخين ك 13 ومدفع، بس كان تسليح إسرائيل أعلى ورغم ذلك حسمت مصر المعركة«.

وواصل:«عملنا مناورات بطائراتنا التي أتت من روسيا فوق المسموحات، الروس اللي صنعوها اصلا ميعرفوش يعملوها ولا كان يتوقعوا إن طائراتهم تقدر تعمل كده».