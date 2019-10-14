شكرا لقرائتكم خبر عن الديهي: أردوغان خليفة الشيطان على الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن صحيفة تركية نشرت «كاريكاتير» لأردوغان يجلس على الأراضي السورية، ويفتح الباب أمام الدواعش الذين يدخلون ليحتموا في حضنه.

وأضاف «الديهي» في حلقة برنامجه، الاثنين، أنه لا مأوى للدواعش سوى حضن أردوغان، فأردوغان هو الراعي الرسمي للإرهاب، والممثل الشرعي الوحيد لتنظيم داعش.

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وتابع «الديهي»، أن أردوغان باختراقه للأراضي السورية نجح في فك الحصار على تنظيم داعش الإرهابي، مشددًا على أن أردوغان هو ممثل الشيطان في الأرض، ولديه توكيل حصري من الشيطان لبث سموم وأفكار معوجة على الأرض.

وعرض «الديهي»، صورة من الميثاق الملي أو الاتفاق الوطني الذي تم توقيعها بين الأتراك في الداخل في عهد مصطفى كمال أتاترك، وكتب باللغة التركية القديمة، وبأحرف عربية لكنها غير مفهومة سوى للأتراك، وتم توقيعه عام 1920.

وأضاف «الديهي»، أن هذه الوثيقة تعكس تفكير الغازي العثماني بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى، وتفيدنا في التعرف على الرؤية التركية التي تهدف للتوسع على حساب الدول العربية.

وتابع «الديهي» أن هذه الوثيقة داخلية لا قيمة لها، ولا إلزام بها لأي طرف دولي، ولا أهمية لها سوى للداخل التركي، حيث أنها تنص على أنه من حق تركيا أن تضع يدها على بلاد الشام، وترى أن سوريا والعراق من حقها؛ نظرًا لما تحويه من موارد طبيعية.