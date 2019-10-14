شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة على مدينة أبو سمبل بأسوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لهطول المزيد من الأمطار، كما أطلقت تحذيراتها لأصحاب السيارات بالتوقف فورًا على طريق أبوسمبل/ أسوان السريع.
و حذرت المحافظة الفنادق العائمة والمراكب بالتوقف العاملة ببحيرة ناصر جنوب مدينة ابوسمبل، بالتوقف عن رحلاتها لحين تحسن الأحوال الجوية.
كما قررت المحافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء، تحسباً لسقوط المزيد من الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة.
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