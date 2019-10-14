وكالة الأنباء السورية: أمريكا نقلت 50 إمرأة من زوجات عناصر داعش لشمال العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السورية إن القوات الأمريكية نقلت 50 امرأة من زوجات عناصر تنظيم داعش الإرهابى الأجانب عبر طائرة عسكرية من قاعدة الشدادي غير الشرعية إلى شمال العراق.

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