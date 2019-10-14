"ترامب" يعلق مفاوضات الاتفاق التجارى مع تركيا ويزيد رسوم الصلب 50%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات قاسية جدًا على مسؤولين أتراك سابقين وحاليين على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة ضد الأكراد في شمال شرق سوريا.
وأكد ترامب في على حسابه الرسمي بـ"تويتر" أن وزارة التجارة الأمريكية ستراجع اتفاقا تجاريًا بقيمة 100 مليار دولار مع أنقرة، وأن واشنطن ستفرض مزيدًا من العقوبات القاسية الإضافية على من قال إنهم ارتكبوا جرائم، وشردوا الناس من بيوتهم، ويهددون السلم والاستقرار في سوريا دون أن يسميهم.
كما أعلن الرئيس الأمريكى زيادة الرسوم على الصلب المستورد من تركيا حتى 50%.
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