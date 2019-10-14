شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: البعض يريد من الولايات المتحدة أن تحمى حدود سوريا رغم بعدها 7000 ميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال إن البعض يريد من الولايات المتحدة أن تحمى حدود سوريا رغم بعدها 7000 ميل.

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