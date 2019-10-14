شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تسريب صوتى لأردوغان يتآمر فيه على محافظ إزمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاعت قناة "إكسترا نيوز" تسريب صوتى للرئيس التركى رجب طيب أردوغان مع رجل الإعمال التركى مصطفى توبباش يتأمر فيه على محافظ إزمير لمنع هدم فيلا له.

ويظهر التسريب الذى أذاعته قناة "إكسترا نيوز" تأمر أردوغان على محافظ أزمير لمنع هدم فيلا له، حيث قال أردوغان خلال حديثة هاتفيا مع رجل الأعمال: "إذا أعطيت تليفونا لمحافظ إزمير.. ستجده يفعل شيئا متعلقا بنا" ليرد عليه رجل الأعمال: "ماذا يفعل".

وتحدث أردوغان قائلاً:" يفعل شيئا كأنه سيهدم الفلل المشيدة من قبل أو ما على ذلك".. وأضاف: "نحن أوصلنا الأمر للمحكمة وراجعناها فى التحويل من الدرجة الأولى للدرجة الثالثة، وهناك لا توجد أشياء من الدرجة الأولى، أى أنه لا يوجد آثر تاريخى هناك".