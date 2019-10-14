شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف معركة المنصورة أطول مواجهة جوية فى التاريخ ومن أضخم 6 معارك فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم وضمن سلسلة انتصارات الجيش المصرى والقوات المسلحة المصرية في حرب اكتوبر 1973، ويوم القوات الجوية، وقعت معركة المنصورة التى تم تصنيفها ضمن أضخم 6 معارك فى التاريخ العسكري حسب موقع "نرويتش" الأمريكي، الذى وضع قائمة لأضخم 6 معارك جوية في التاريخ العسكري، وأطول المعارك الجوية في التاريخ التى شاركت فيها آلاف الطائرات الحربية.

وقد اصبحت الطائرات الحربية، إحدى أهم أسلحة الحروب الحديثة، التي بدأت الجيوش تعتمد عليها في تحقيق التفوق القتالي، منذ مطلع القرن الماضي، وظلت الجيوش الكبرى تطور قدراتها الجوية بصورة مستمرة، منذ ذلك الحين، بعدما أصبحت المعارك الجوية، على المرحلة الحاسمة في أي مواجهة عسكرية بين جيشين..ومن أضخم وأكبر المعارك الجوية في التاريخ ..

1- معركة كورسيك

تعتبر معركة كورسك، من المعارك التي حددت مسار ونتائج الحرب العالمية الثانية، ووقعت تلك المعركة في الفترة بين 5 يوليو/، حتى 23 أغسطس1943، بين القوات الألمانية والسوفياتية قرب مدينة كورسك.

وشاركت في تلك المعركة 2792 طائرة سوفيتية، مقابل 2000 طائرة حربية ألمانية، وفازت روسيا في تلك المعركة.

2- معركة بريطانيا الجوية

وقعت بين سلاح الجوي الملكي البريطاني، وسلاح الجوي الألماني، وحاول البريطانيون الدفاع عن بلادهم ضد طائرات النازية، وقامت ألمانيا بإرسال أكثر من 2000 طائرة حربية، ثلثيها من القاذفات لقصف بريطانيا، في 25 أغسطس عام 1940، وواجهتها 675 طائرة حربية بريطانية، وفازت بريطانيا في تلك المعركة.

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معركد بريطانيا الجوية

3- معركة فرنسا الجوية

شاركت في تلك المعركة 500 طائرة حربية ألمانية، وكانت في مواجهتها أكثر من 1400 طائرة حربية تدافع عن فرنسا كانت 60 في المئة منها طائرات أمريكية وإيطالية، وقعت المعركة في 16 سبتمبر عام 1918، وانتهت بانتصار فرنسا ودول الحلفاء.

4- عملية سهل البقاع

معركة جوية ضخمة وقعت بين القوات الجوية السورية وسلاح الجو الإسرائيلي، وتم فيها تدمير حوالي 90 طائرة سورية من دون تدمير أي طائرة إسرائيلية، وانتصرت إسرائيل في تلك المعركة.

5- معركة أمريكا واليابان الجوية

كانت المعارك بين اليابان وأمريكا، وشاركت فيها 700 طائرة حربية يابانية، و1000 طائرة أمريكية، وخسرت اليابان 300 طائرة، بينما استطاع 90 في المئة من الأمريكيين العودة إلى قواعهدهم.

6- معركة المنصورة الجوية

وقعت في 14 أكتوبر، وبدأت المعركة عندما أطلقت القوات الإسرائيلية، غارة تتكون من 165 طائرة مقاتلة من نوع إف-4 فانتوم الثانية وإيه-4 سكاي هوك (A)، لتدمير قاعدة المنصورة الجوية، وتسمى البقلية أو قاعدة شاوة الجوية، حيث اشتبكت فى تلك المعركة 180 طائرة مقاتلة في آن واحد، معظمها تابع لسلاح الجوى الإسرائيلي.





واستمرت معركة المنصورة الجوية نحو 53 دقيقة، حيث بدأت المعركة في الساعة(3:15) من مساء نفس اليوم، حين أنذرت مواقع المراقبة المصرية على ساحل دلتا النيل قيادة القوات الجوية المصرية، وفي تلك المعركة شاركت 62 طائرة مصرية "ميج 21" في تدمير 15 طائرة وأصيب منها 3 طائرات، كما أسقط الدفاع الجوي 29 طائرة منها طائرتا هيلكوبتر، وخسرت إسرائيل في تلك الحرب 44 طائرة منها طائرتا هيلكوبتر، وربحت مصر تلك المعركة.