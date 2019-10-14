شكرا لقرائتكم خبر عن تداعيات العدوان التركى على سوريا ..أزمة اقتصادية وتحركات أمريكية لفرض عقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمق العدوان التركى على سوريا ، الأزمة التى يعانى منها الاقتصاد التركى منذ فترة طويلة ، إذ سجل مؤشر الإنتاج الصناعى التركى هبوطا من 3.6 % إلى 2.8 % ،حسبما ورد فى تقرير مركز الإحصاء التركى.

قال سيمون كاسلوكسي، رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، إن تركيا لم تخرج من الأزمة الاقتصادية بعد، بالرغم من ارتفاع النمو ، فى إشارة منه الى تداعيات العدوان التركى الى قوات أردوغان على شمال سوريا .

وفى ذات السياق صرح السيناتور الجمهورى ليندسي جراهام ، أن رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسى ، تدعم فرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها على سوريا ، وتسبب الغزو العسكرى التركى لمدن الشمال السورى على فرض إجازة لجميع المدارس الواقعة على الحدود مع سوريا.