شكرا لقرائتكم خبر عن تداعيات العدوان التركى على سوريا ..أزمة اقتصادية وتحركات أمريكية لفرض عقوبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمق العدوان التركى على سوريا ، الأزمة التى يعانى منها الاقتصاد التركى منذ فترة طويلة ، إذ سجل مؤشر الإنتاج الصناعى التركى هبوطا من 3.6 % إلى 2.8 % ،حسبما ورد فى تقرير مركز الإحصاء التركى.
قال سيمون كاسلوكسي، رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، إن تركيا لم تخرج من الأزمة الاقتصادية بعد، بالرغم من ارتفاع النمو ، فى إشارة منه الى تداعيات العدوان التركى الى قوات أردوغان على شمال سوريا .
وفى ذات السياق صرح السيناتور الجمهورى ليندسي جراهام ، أن رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسى ، تدعم فرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها على سوريا ، وتسبب الغزو العسكرى التركى لمدن الشمال السورى على فرض إجازة لجميع المدارس الواقعة على الحدود مع سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر تداعيات العدوان التركى على سوريا ..أزمة اقتصادية وتحركات أمريكية لفرض عقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.