"المركزى للمحاسبات" يشارك بمنتدى الإدارة المالية العامة بأديس أبابا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الجهاز المركزي للمحاسبات في منتدى الإدارة المالية العامة لعام 2019، والمنعقد في مقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا بدولة أثيوبيا خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجارى. ويعقد منتدى الادارة المالية العامة هذا العام تحت عنوان "تعزيز مراجعة القطاع العام في أفريقيا"، حيث يشارك في هذا الاجتماع المحاسب إيهاب محمد فاروق مدير عام بإدارة مراقبة حسابات الصناعات الغذائية، ممثل الجهاز في لجنة عمليات المراجعة للاتحاد الأفريقي .

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