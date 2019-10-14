شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزور كنيسة إيليا النبى بمدينة اورليون الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار قداسة البابا تواضروس الثانى مساء اليوم كنيسة إيليا النبى والقديس الأنبا صرابامون أبو طرحة بمدينة أورليون بفرنسا، وهى الزيارة الأولى لبطريرك قبطى للمدينة. وصلى لدى وصوله صلاة العشية، بمشاركة شعب الكنيسة من مختلف الأعمار.

وألقى كاهن الكنيسة القس ديمتريوس بنيامين كلمة ترحيب بمجىء قداسة البابا لزيارة الكنيسة، مشيرًا أن شعب الكنيسة بالكامل حتى الأطفال، شارك فى عمليات تجديد وتجميل الكنيسة وإضافة تجهيزات جديدة لها فور علمهم بزيارة قداسة البابا كما قدم عمدة المدينة ثلثى المواد المطلوبة لعملية التجديد والتجميل دون مقابل تقديرًا لزيارة قداسته.

وأضاف كاهن الكنيسة: اليوم قد باركتنا وظهورك فى وسطنا هو عيد لنا، عيد أن تكون هذه زيارة أول بطريرك قبطى للمدينة، وأشار: لقد اجتمع شعب الكنيسة كله بمجرد أن علم بزيارة قداستكم للكنيسة. وألمح إلى أن أغلبية شعب الكنيسة من أبناء الكنيسة القبطية السودانيين. كما قدم القس ديمتريوس شرحًا لمحتويات الكنيسة.

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ومن جانبه رحب الدكتور ألفريد أحد أعضاء الكنيسة هناك بقداسة البابا وقال فى كلمته التى تميزت بمودة وعفوية:

حضرة صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه الرب يسوع المسيح الذى أظهر محبته، قداسة البابا مثلما فى الإنجيل أن التلاميذ امتلئوا بالفرح هكذا كلنا الآن ممتلئين بالفرح، قداستكم فى أذهاننا دومًا وشعبك يحبك يا بابا تواضروس، عندما بدأت الخدمة البابوية فى ٢٠١٢ وعندما أحبطتم خطة الإرهابيين لضرب الوحدة الوطنية وقلتم جملتكم الشهيرة "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن".

تأتى زيارة قداسة البابا لمدينة أورليون فى إطار زيارته الرعوية لإيبارشية باريس وشمال فرنسا والتى بدأها الأربعاء الماضى، فى مستهل جولة رعوية جديدة لعدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.