أخبار مصر

وزيرا التعليم والأوقاف يناقشان بناء الشخصية ومواجهة الفكر المتطرف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم والأوقاف يناقشان بناء الشخصية ومواجهة الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثا وزيرا التربية والتعليم والأوقاف اليوم، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سبل تنفيذ البرامج التثقيفية المشتركة بين الوزارتين.

وناقش الاجتماع التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف في مجال بناء الشخصية ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكذلك المسابقات الثقافية المشتركة، وبرامج التدريب المشترك حول تصحيح المفاهيم الخاطئة.

Advertisements

كما تم دراسة البروتوكول المشترك الذي توفر من خلاله وزارة الأوقاف المصرية ٢٠٠ مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية لصالح وزارة التربية والتعليم الفني، وعلى أن تكون الإدارة الكاملة بهذه المدارس بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا التعليم والأوقاف يناقشان بناء الشخصية ومواجهة الفكر المتطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا