محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:
تصوير- هاني رجب:
حرص عدد من الوزراء والمسئولين الحاليين والسابقين، على حضور عزاء الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، بمسجد عمر مكرم، وشارك في العزاء، الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وحضر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور فاروق حسني والدكتور أحمد ذكي بدر بالإضافة لشخصيات عامة ورؤساء شركات الاتصالات.
وتقام مراسم العزاء بمسجد عمر مكرم بالتحرير، حيث توفي كامل يوم الأربعاء الماضي، في جنيف.
ووصل مطار القاهرة الدولي، مساء الجمعة الماضية، جثمان وزير الاتصالات الأسبق قادما من جنيف ليوارى الثرى في مثواه الأخير.
وكان الدكتور طارق كامل قد تولى منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011 في حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وزراء ومسؤولون سابقون في عزاء طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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