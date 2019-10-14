بالصور.. علاء وجمال مبارك في عزاء طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:
تصوير- هاني رجب:
حرص علاء وجمال مبارك، نجلا محمد حسني مبارك، رئيس مصر الأسبق، على حضور عزاء الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، بمسجد عمر مكرم بوسط البلد.
وتقام مراسم العزاء بمسجد عمر مكرم بالتحرير، حيث توفي كامل يوم الأربعاء الماضي، في جنيف.
ووصل مطار القاهرة الدولي، مساء الجمعة الماضية، جثمان وزير الاتصالات الأسبق قادما من جنيف ليوارى الثرى في مثواه الأخير.
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