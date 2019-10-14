إصابة أب وطفلتيه بحالة تسمم إثر تناولهم "لانشون وجبن" في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب أب وطفلتاه بحالة إعياء شديدة واشتباه تسمم عقب تناولهم وجبة طعام داخل مسكنهم بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة. تلقى مأمور قسم شرطة البدرشين إشارة من مستشفى الحوامدية العام بوصول 3 أفراد مصابين باشتباه حالة تسمم جماعي. Advertisements التحريات الأولية أفادت بتناول 3 من أسرة واحدة وجبة لانشون وجبن داخل منزلهم بقرية أبو صير، نُقلوا بعدها إلى قسم الطوارئ، وتلقوا الإسعافات الأولية اللازمة. المصابون الثلاثة هم كل من: إيهاب عبد الوهاب محمد 38 سنة، وطفلتاه "نورا" 12 سنة، و"حبيبة" 9 سنوات، وغادروا عقب استقرار حالتهم الصحية. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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