بـ5 آلاف قرص وسلاح.. سقوط "إمبراطور الترامادول" في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ضرباتهم الأمنية الناجحة لمروجي المواد المخدرة، وأمكن الإيقاع بأحد أكبر تجار الأقراص المخدرة في إمبابة.

وردت معلومات للرائد محمد بهاء معاون مباحث إمبابة، أن "هادي.ا." 20 سنة، وشهرته "الراوي" مقيم الوراق، يتاجر في الأقراص المخدرة، متخذا دائرة القسم مسرحا لنشاطه غير المشروع.

أعد المقدم أمثل حرحش وكيل قطاع شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء أكمنة عدة أسفرت إحداها عن ضبط المتهم حال استقلاله سيارة ماركه "تيجو" فضى اللون وبحوزته 5 آلاف و100 قرص من عقار الترامادول المخدر، وبندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.