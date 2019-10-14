نشرة الحوادث المسائية.. حادث الشروق وانفجار المرج وجريمة كشفها الذباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الاثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
لقى 3 طلاب بالجامعة البريطانية، مصرعهم إثر اصطدام سيارتهم بالسور الخرساني جانب الطريق في مدينة الشروق، ما أدى لنشوب حريق داخل السيارة.
قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 21 أكتوبر؛ لسماع الشهود.
اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية
قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن قرابة 50 وفدا قضائيا سيحضرون احتفالية المحكمة بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائها (اليوبيل الذهبي) بالإضافة لبعض المراقبين من عدة دول.
انفجرت أسطوانة بوتاجاز، داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بجوار إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة المرج.
سأم الحاج محمود من سلوكيات نجله الطائش، وكثرة طلبه للمال لشراء أقراص مخدرة تمنحه قوة زائفة وتأخذه في جولة وهمية بعيدًا عن الواقع، رفض منحه أي مبالغ أخرى، فعوقب بالقتل بطريقة بشعة إذ دفنه فلذة كبده في مقبرة أسمنتية أسفل سرير غرفته، وخيل له الشيطان السبيل باحتمالية إخفاء معالم جريمته، إلا أن الحكاية انتهت به أشلاء على شريط السكة الحديد.
رفع اسم هاني زادة من قوائم الترقب
قالت مصادر قانونية، إن النيابة العامة رفعت اسم هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من قوائم الترقب والوصول والممنوعين من السفر، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية المخالفات المالية للنادي، المتعلقة بتغير العملة.
نجحت دورية أمنية تابعة لقسم شرطة المرج، في ضبط عاطلين سرقا توك توك بعد إلقاء مسحوق الشطة في وجه صاحبه بمنطقة المرج.
هتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة
تكثف قوات الأمن، جهودها للوقوف على ملابسات اتهام سائق توك توك بالاعتداء الجنسي على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز منشأة القناطر.
أصيب 15 شخصا، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارتين بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة.
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