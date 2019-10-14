مصر | المشدد 3 سنوات لتاجر أسلحة بالتبين

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات لتاجر أسلحة بالتبين.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم وأعضاء هيئة هما صلاح أحمد وأيمن محمد وأمانة سر، أحمد رجب سعد.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى الملازم إسلام محمد جبران ملازم شرطة بقسم التتبين، بلاغ يفيد بقيام "مصطفى. ع. م" 32عام سائق يدير تجارة لتوزيع الأسلحة النارية.

وبالتحريات السرية أثبتت صحة ما جاء في البلاغ المذكور، ونفاذا الى أذن النيابة العامة على الفور انتقلت قوة برئاسة الملازم اسلام جبران الى محل سكنه وبعد مداهمته منزله وبتفتيش محل سكنه عثرو بحوزته على بندقية خرطوش وأعيرة نارية عيار 12 ميلي حاملا لها بدون مسوغ قانوني،ومبلغ مالي.

وبعرضه على النيابة العامة أقر لحوزته للمضبوطات، وتم إحالة القضية الى محكمة الجنايات التي بدورها قضت بالسجن المشدد 3 سنوات.

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كما نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في إلقاء القبض على تاجر أسلحة داخل مسكنه، وبحوزته أسلحة نارية وذخائر، بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، بورود معلومات للرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم مفادها قيام (مصطفى.ا.س.أ.ا، 44 سنة، عاطل، ومقيم دائرة القسم)، السابق إتهامه في (4) قضايا (تبديد، خطف، مخدرات) آخرهم (مخدرات)، بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة، متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، والإستعانة بالمصادر السرية، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد مأمورية مكبرة بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، وتمكنت القوات من القبض عليه بمسكنه وعثر بحوزته على بندقية آلية 7.62×39 مم، بندقية خرطوش عيار 12 مم، 16 طلقة آلي عيار 7.62×39 مم، 6 طلقة خرطوش عيار 12 مم، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر كان رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد نجحوا في إسقاط عصابة عائلة الغنتوري، وبحوزتهم كيلو حشيش وأسلحة نارية وذخيرة، داخل قطعة أرض زراعية بمنطقة أوسيم، شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.