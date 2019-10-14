أخبار مصر | "مصر للطيران" الناقل الرسمي للمنتخبات العسكرية في بطولة العالم بالصين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" الناقل الرسمي للمنتخبات العسكرية في بطولة العالم بالصين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للمنتخبات العسكرية المشاركة في دورة الألعاب العالمية العسكريه السابعة المقامة بمدينة أوهان بالصين خلال الفتره من ١٢-٢٨ اكتوبر ٢٠١٩.

وحرصت مصر للطيران على توفير كافة تسهيلات السفر اللازمة للفرق من أجل الارتقاء بمستوى الرياضة المصرية والتمثيل المشرف على المستوى العالمي ومن واجب الشركة المجتمعي تجاه النماذج الشابة الناجحة في مختلف المجالات أن نرعاها ونقدم لهم أفضل وسائل الرعاية والإهتمام.