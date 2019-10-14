أخبار مصر | وزيرا التعليم والأوقاف يناقشان البرامج التثقيفية المشتركة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا التعليم والأوقاف يناقشان البرامج التثقيفية المشتركة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة سبل تنفيذ البرامج التثقيفية المشتركة بين الوزارتين.
وناقش الاجتماع التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف في مجال بناء الشخصية ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكذلك المسابقات الثقافية المشتركة، وبرامج التدريب المشترك حول تصحيح المفاهيم الخاطئة.
كما تم دراسة البروتوكول المشترك الذي توفر من خلاله وزارة الأوقاف المصرية ٢٠٠ مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية لصالح وزارة التربية والتعليم الفني، وعلى أن تكون الإدارة الكاملة بهذه المدارس بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ومن جهة أخرى، كانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد لتسجيل التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2019-2020 يوم الخميس الموافق 14-11-2019، وذلك على الرابط التالي من هنا.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن ذلك جاء حرصًا من الوزارة على تيسير مصالح أبنائنا الطلاب المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن ترسل السفارات جميع الاستمارات في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي من تاريخ انتهاء فترة التسجيل.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل التقدم لامتحانات " أبناؤنا في الخارج" من الصف الأول الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1292019، ويستمر حتى 14 نوفمبر 2019.