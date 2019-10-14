شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يستقبل السفير السعودي بالقاهرة لبحث التعاون العلمي والثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عثمان الخُشت، رئيس جامعة القاهرة، الاثنين، السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والدكتور خالد النامي، المستشار الثقافي، والوفد المرافق لهما، لمناقشة توسيع مجال التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات السعودية في الملف التعليمي والثقافي.

ورّحب الدكتور محمد الخشت، بزيارة السفير أسامة النقلي لجامعة القاهرة، وهي أول زيارة يقوم بها السفير لجامعة مصرية، مؤكدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية.

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وأكد رئيس جامعة القاهرة والسفير السعودي بالقاهرة، على ضرورة دعم التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات السعودية في المجالات التعليمية المختلفة وبخاصة فيما يتعلق بتبادل الأساتذة والطلاب.

واتفق الجانبان على زيادة أعداد الطلاب السعوديين في جامعة القاهرة في الفترة القادمة وخاصة في البرامج الدراسية المتميزة.

وقال الدكتور محمد الخُشت إن هناك علاقات تعليمية متميزة تربط بين جامعة القاهرة والجامعات السعودية في المجالات التعليمية والثقافية المختلفة، مؤكدًا ضرورة تنمية تلك العلاقات على المستوى القريب واجتذاب الطلاب السعوديين للدراسة بكليات جامعة القاهرة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الطلاب السعوديين بجامعة القاهرة.

من جانبه، قال السفير أسامة النقلي، إن هناك مجموعة من الحقائق في العلاقة بين مصر والسعودية، الحقيقة الأولى منها أن أكبر جالية للمصريين تقيم خارج مصر موجودة في السعودية، وأن أكبر جالية للسعوديين تقيم خارج السعودية موجودة في مصر، مؤكدًا أن مصر والسعودية وطن واحد، وأن المصريين أخوال السعوديين من السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم والسيدة ماريا القبطية زوجة سيدنا محمد.