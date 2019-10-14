شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج ولجنة من دار الكتب يتفقدان مكتبة «رفاعة الطهطاوي» لتطويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، الاثنين، يرافقة أعضاء اللجنة المتخصصة من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية التابعة لوزارة الثقافة، مكتبة «رفاعة الطهطاوي» التاريخية بمجلس مدينة سوهاج، وذلك لوضع تصور لتطوير المكتبة وحماية تراثها الثقافى، من الكتب، والوثائق، والمخطوطات الخاصة بالعالم الجليل رائد نهضة التنوير في مصر.

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وأكد محافظ سوهاج، في بيان، أهمية تطوير المكتبة والحفاظ على القيمة التاريخية والأثرية لها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء عليها، وإبراز قيمتها كأحد أهم المكتبات التراثية في مصر، لافتا إلى أن أعمال تطوير المكتبة ستتم بالتعاون بين محافظة سوهاج، وجامعة سوهاج، والهيئة العامة لدار الكتب.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن زيارة أعضاء من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية للمكتبة، تأتي بعد تفقد محافظ سوهاج للمكتبة الشهر الماضي، وتوجيهه بتطويرها، وتأمينها بمنافذ حديدية، ووضعها في المكانة اللائقة بها، كونها مكتبة تراثية تضم مخطوطات تاريخية، وذلك بالتنسيق مع وزيري الآثار والثقافة، لافتا إلى أن المحافظ عقد اجتماعا داخل المكتبة مع اللجنة المتخصصة في أقسام المخطوطات والوثائق والترميم القادمة من القاهرة، لحصر المقتنيات والوثائق والمخطوطات الموجودة بالمكتبة، ومناقشة وضع تصور للحفاظ على ما تحويه المكتبة من مخطوطات وكتب تراثية، وذلك في إطار الخطة المقررة لتطويرها.

وذكر «التونى» أن مكتبة «رفاعة الطهطاوى» بمدينة سوهاج تضم مجموعة من أمهات الكتب الخاصة بالعالم الجليل في شتى المجالات التاريخية، والثقافية، والعلمية، وتفتح أبوابها أمام زوارها بشكل مجاني دون أي رسوم للدخول، منوها إلى أن المكتبة تعد إحدى المكتبات التراثية الهامة في مصر، وأنشأها على فهمي باشا عام 1932 بمقر مجلس مدينة سوهاج، ويصل عدد المطبوعات بها الآن إلى 16 ألف مطبوع، و1067 مخطوطا من أندر المخطوطات في العالم، من أمهات الكتب في الثقافة العربية، والثقافة التاريخية، والأدبية بأنواعها.