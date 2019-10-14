شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد كنيسة مارجرجس بحلوان ويوجه برفع آثار الحريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، كنيسة ماري جرجس بحلوان، والتي اندلعت بها النيران مساء أمس، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق مع عدم وجود أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وقدم المحافظ المواساة لينافة الأنبا بسنتي، أسقف إبراشية حلوان والمعصرة، والقس بشارة راعي كنيسة مارجرجس، وأصدر تعليماته برفع كافة المخلفات الناتجة عن آثار الحريق فور انتهاء النيابة العامة من معاينتها لتحديد أسباب الحريق.