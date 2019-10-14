شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يبحث مع وفد الخارجية استعدادات عقد ملتقى السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بوفد وزارة الخارجية، الاثنين، لبحث الاستعدادات لتنظيم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء إلقاء خطابه في الأمم المتحدة، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة.

وبحسب بيان، جرى استعراض أوجه التعاون المطلوبة لإظهار مدينة أسوان في أبهى صورة ممكنة من خلال استثمار هذا الحدث الدولي الكبير في التجهيز الجيد شكلاً وموضوعاً، مع عرض متطلبات المحافظة العاجلة لوضع إمكانيات الدولة في إطار المتاح منها، خاصة في قطاع البنية الأساسية المتعلقة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والاتصالات وغيرها، والسعى بشكل متكامل بين الجهات والوزارات والمحافظة كمنظومة عمل واحدة.

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وأكد محافظ أسوان على ضرورة الإستفادة من عقد هذا المنتدى بما يساهم في الترويج والتسويق السياحي لعاصمة الشباب الإفريقي مثلما حدث في ملتقى الشباب الإفريقى والعربي الذي استضافته المحافظة في مارس الماضي، بجانب رفع كفاءة البنية التحتية والتجميل والتشجير والتطوير، وأيضاً مطار أسوان الدولي، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والسياحية بما يصب في صالح المواطن الأسواني.

وعلى هامش زيارة وفد وزارة الخارجية لأسوان تم عقد اجتماع موسع مع مسؤولي وقيادات الجهات الأمنية والتنفيذية، بالإضافة إلى مديري الفنادق السياحية للتنسيق في آليات تنفيذ التجهيزات المطلوبة لهذا المنتدى الدولي والذي سيشهد مشاركة عالمية واسعة من رؤساء الدول الإفريقية والصديقة حيث يعتبر أهم حدث دولي تنظمه مصر خلال عام 2019، ولاسيما أنه منسق لإطلاق مرحلة جديدة لعلاقات مصر مع إفريقيا وشركائها الدوليين، علاوة على إبراز مدينة أسوان كمقصد سياحي عالمي في ظل تغطية إعلامية مكثفة محلية ودولية.

وأوضح اللواء حازم عزت بأنه تم خلال الاجتماع استعراض كل جهة لمطالبها الضرورية والعاجلة، مع نقل الواقع الفعلي بكل أمانة ومصداقية، خاصة أوجه القصور والمشاكل للجنة الوطنية للتيسير والتنسيق للمنتدى والذي تشرف عليه وزارة الخارجية من أجل رفع هذه المتطلبات إلى المستوى الأعلى والوزارات المختصة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية وخط اتصال مفتوح بين وزارة الخارجية والمحافظة والجهات الأخرى للإسراع بتنفيذ التكليفات المطلوبة وتحويلها إلى واقع ملموس.